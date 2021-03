Pd: giovani dem a Letta, 'verità? panico parlamentari per liste, ma Pd è molto di più'** (2)

(Adnkronos) – "Le liste in Parlamento non possono diventare un'impasse, non possono essere questo il punto. Sennò tempo 6 mesi e si dimette pure Letta come Zingaretti…", osserva Pacini.

E quindi quali proposte ci saranno nel vostro documento? "Ne discuteremo. Ma ad esempio se restasse l'attuale legge elettorale, per la quota proporzionale, si potrebbero fare le parlamentarie come nel 2013.

E poi è assolutamente necessario che gli iscritti abbiano voce in capitolo, che contino di più. Avere la tessera del Pd deve significare qualcosa".

"Non si può dire 'unità unità' ma poi non ci sono modalità per realizzare quella unità, per ascoltare i territori, per evitare le candidature all'alto. Faremo un documento con un elenco di proposte da sottoporre al segretario. Io sono molto contento che Letta si sia messo a disposizione e vogliamo veramente dargli una mano.

Il problema non siamo noi ma è chi vota all'unanimità e il giorno dopo trama contro il segretario di turno".