APaIM (pazienti Melanoma): "La gaffe di Zaia sia opportunità per i diritti dei Caregiver"

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – ''Caro Presidente Zaia la definizione Caregiver indica 'colui che si prende cura', spesso sono figli, sorelle/fratelli, mogli/mariti che tra i vari impegni si prende cura del caro malato. Non si occupa solo di 'portare in auto il disabile' come lei ha dichiarato tramite questa conferenza stampa, ma di somministrare farmaci (spesso cure palliative), preparargli i pasti, lavarli e tante altre mansioni quotidiane che permettono alla persona malata di mantenere la propria dignità''.

Così in un post su Facebook Monica Forchetta, la presidente APaIM (Associazione Pazienti Italia Melanoma).

''Questa figura purtroppo è ancora poco riconosciuta dalle Istituzioni, con la speranza, che questa sua "gaffe" possa essere invece un'opportunità per conoscere e riconoscere i diritti di questi angeli che vivono all'ombra''.