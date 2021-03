Calcio: Russia, Zenit offre vaccino gratis per i tifosi che comprano biglietto per lo stadio

Sanpietroburgo, 13 mar. (Adnkronos) – Lo Zenit San Pietroburgo offre il vaccino contro il covid gratis ai tifosi che compreranno un biglietto per la prossima partita. In Russia, infatti, è già possibile andare allo stadio, con gli impianti aperti ai tifosi vaccinati.

Quindi il club di proprietà di Gazprom ha deciso di venire incontro alle esigenze dei propri fan e tutti coloro i quali compreranno un biglietto, contribuendo così anche ad accelerare la campagna vaccinale sul territorio russo: “Il vaccino Sputnik V sarà disponibile per tutti i presenti al match al di sopra dei 18 anni. Per favore portate con voi il passaporto e la tessera sanitaria, vi verrà richiesto di essere visitati da un medico per l’approvazione alla vaccinazione”, spiega il club in un comunicato, sottolineando che il "servizio sarà presente per le gare casalinghe fino a fine stagione”.

Inoltre il club fornirà a tutti gli spettatori dispositivi di protezione individuale, che possono essere ottenuti da volontari presso i gruppi di ingresso o all'interno dello stadio. Il giorno prima della partita, tutto l'impianto sarà disinfettato.