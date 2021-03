Sport: Novella Calligaris presidente Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – Novella Calligaris è diventata oggi Presidente dell'Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia. L'ex nuotatrice ha battuto l'ex ciclista Claudio Chiappucci con 30 voti contro 12. Nel consiglio dell'Associazione benemerita del Coni entrano tra gli altri Fiona May, Kristian Ghedina e Franco Fava.

"E' una bella sfida perché ha un potenziale enorme se si considera quanti sono gli azzurri di tutti gli sport da juniores, agli assoluti ai master, in questo momento sono pochi tesserati e quindi in questo momento la grande sfida è di dare un incremento ed una accelerata fortissima alle iscrizioni. La maglia azzurra è uno dei simboli italiani più importanti, chi ha vestito la maglia azzurra ha portato l'Italia in giro per il mondo, è l'orgoglio italiano e credo sia doveroso dargli una spinta importante, questa è la mia sfida, anche per dare peso agli atleti nell'ambito dello sport in generale", ha detto Novella Calligaris all'Adnkronos.

Proprio in questi giorni l'ex fiorettista Valentina Vezzali è diventata sottosegretario allo Sport del Governo Draghi e Antonella Granata è diventata presidente della Federsquash, prima donna presidente di una federazione. "C'è una inversione di tendenza, ma non è un problema di genere ma di dare spazio per lavorare. In bocca al lupo e complimenti sia a Valentina che ad Antonella, è una bella sfida, bisogna crederci e rimboccarsi le maniche. Il mio è totale volontariato come lo spirito dell'Associazione, ma è un mosaico da costruire, tanti tasselli da mettere al proprio posto perché ci sono tante professionalità importanti nel mondo della maglia azzurra, in tanti campi, e metterli in rete può essere un importante mosaico nell'interesse di tutti", ha aggiunto la prima fra gli atleti italiani a vincere una medaglia olimpica nel nuoto e a stabilire un primato mondiale, negli 800 stile libero.