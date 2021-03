Pd: Letta 'chiama' nuovo centrosinistra e M5S, Conte 'impegno comune'/Adnkronos

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – Enrico Letta il 'costruttore' dice che nelle prossime settimane incontrerà tutti i potenziali interlocutori per una coalizione di centrosinistra e M5S che possa battere le destre nel 2023. Li nomina uno per uno: "Speranza, Bonino, Calenda, Matteo Renzi, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni" e, aggiunge, "questo nostro centrosinistra andrà all'incontro con i 5 Stelle che saranno guidati da Giuseppe Conte, non sapendo ancora come sarà il M5S guidato da Conte".

Ed è proprio dall'ex-premier che arriva a Letta, la conferma di una volontà di collaborazione. "Auguri di buon lavoro al nuovo segretario del Partito Democratico Enrico Letta. Nel suo intervento ha indicato tanti obiettivi sui quali è assolutamente necessario il confronto e il comune impegno per il bene del Paese", scrive Conte su twitter.

E poi il presidente della Camera, Roberto Fico, che nel discorso di Letta rileva "punti in comune importanti con il Movimento 5 Stelle, a riprova di un percorso comune che può proseguire, sempre nel rispetto della reciproca autonomia.

Il neo segretario del Pd mi ha chiesto pubblicamente un incontro e sarò lieto di vederlo nei prossimi giorni". Stesso apprezzamento dai ministri Stefano Patuanelli e Federico D'Incà: "Letta ha rivolto parole di grande attenzione al Movimento 5 Stelle e alla nuova fase che si aprirà con Giuseppe Conte. E' il momento di guardare insieme nella stessa direzione".

Interviene anche Roberta Lombardi, neo assessora alla Transizione ecologica nella giunta di Nicola Zingaretti: "Auguro buon lavoro al neo segretario del #Pd, Enrico Letta.

Ce ne sarà tanto da fare per aiutare il Paese a risollevarsi da questo difficile momento storico. Il M5S è a disposizione per lavorare insieme sui temi condivisi e ricostruire l'#ItaliaCheVerrà con un orizzonte al #2050".