Calcio: caso Diawara, respinto ricorso Roma, confermato 3-0 a tavolino (2)

(Adnkronos) – Il club giallorosso paga l’errore dell’inserimento di Amadou Diawara nella lista degli Under 22, in occasione del match valido per la prima giornata di Serie A contro i gialloblù e pareggiato sul campo per 0-0, nonostante il centrocampista guineano avesse già compiuto i 23 anni.

Un errore in buona fede come dimostrato dagli slot liberi negli over 22 e per il quale la Roma chiedeva una sanzione diversa dal 3-0 a tavolino. Respingendo il ricorso il Collegio di garanzia dello Sport ha confermato la decisione già presa dal giudice sportivo e e dalla Corte Sportiva d'Appello della Figc.