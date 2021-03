Covid: mercoledì funerali militare, legale famiglia 'Dall'autopsia ci aspettiamo la verità'

Palermo, 15 mar. (Adnkronos) – "Dall'autopsia ci aspettiamo la verità, vogliamo sapere come è morto il sottufficiale Paternò. Per questo abbiamo fatto l'esposto con la famiglia. Aspettiamo di potere dire qualcosa dopo i risultati istologici, entro una ventina di giorni". Lo ha detto all'Adnkronos l'avvocato Dario Seminara, il legale della famiglia di Stefano Paternò, il maresciallo della Marina militare morto il 9 marzo scorso per emorragia cerebrale pèoche ore dopo avere fatto il vaccino con AstraZeneca.

"E' un esame complesso – dice ancora l'avvocato Seminara – che darà risposte importanti". Intanto oggi, la Procura di Siracusa ha autorizzato il dissequestro della salma di Paternò. I funerali saranno celebrati mercoledì nel duomo di Catania, alla presenza dei vertici della Marina militare.

Sono quattro le persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Siracusa, tra cui l'amministratore delegato dell'AstraZeneca. Per i magistrati si stratta di "un atto dovuto".