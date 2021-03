Covid: Sicilia, da oggi stop vaccinazioni a magistrati e avvocati

Palermo, 15 mar. (Adnkronos) – Da oggi in Sicilia stop alle vaccinazioni di magistrati e avvocati. Lo prevede una circolare dell'assessore regionale siciliana alla Salute Ruggero Razza, che nei giorni scorsi ha scritto una lettera. “Alla luce delle nuove disposizioni – si legge nella lettera di Razza – che hanno efficacia cogente su tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla valutazione che ciascuna regione può compiere, devo rappresentarle che a far data da lunedì 15 marzo si procederà unicamente nel rispetto delle categorie di priorità indicate, mediante contatto con il call center”.

A Catania sono rimasti fuori, ad esempio, tutti i magistrati giudicanti ma anche il personale perché avrebbero dovuto iniziare le somministrazioni lunedì. Sono stati invece vaccinati tutti i pm della Procura e i pg della Procura generale. Lo stesso a Ragusa e Siracusa. Anche a Palermo erano iniziate le vaccinazioni ma resteranno fuori diversi magistrati, alla luce delle nuove disposizioni.