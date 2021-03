M5S: Crimi, 'al governo nel Lazio e in Puglia per non smettere di sognare

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – "Alcuni giorni fa le nostre consigliere Roberta Lombardi e Valentina Corrado hanno assunto la guida, rispettivamente, degli assessorati alla Transizione ecologica e al Turismo della Regione Lazio. È un passo molto importante che segue quello già compiuto dal Movimento 5 Stelle in Puglia, dove i nostri portavoce, al termine di un lungo confronto basato sui temi e sulla possibilità di realizzare punti del nostro programma, hanno dato la disponibilità ad entrare nella Giunta guidata da Michele Emiliano.

Il 26 gennaio scorso la nostra Rosa Barone è stata nominata assessora al Welfare, e da allora si sta impegnando senza sosta per trovare soluzioni e dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini pugliesi". Lo scrive su Facebook Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 stelle.

"Ora i risultati del suo impegno e dei nostri altri consiglieri -aggiunge- iniziano già a vedersi. È notizia di oggi, infatti, che la Giunta ha sbloccato su proposta della Barone 14 milioni di fondi regionali per la copertura dei buoni servizio per i minori.

Risorse che consentono di supportare le strutture e, soprattutto, le famiglie dei bambini che non subiranno aumenti delle rette. Un intervento importante che fa seguito ad un altro che la nostra assessora ha recentemente realizzato, ovvero il reperimento delle risorse per la copertura dei buoni servizio per disabili e anziani non autosufficienti".