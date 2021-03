Scuola: sit-in sindacati a Palermo, 'avvio cantieri per edilizia, disponibili 17,5 mln'

Palermo, 15 mar. (Adnkronos) – Sit-in domani a Palermo dei sindacati degli edili, della scuola e della Rete degli studenti per chiedere di accelerare l'avvio dei cantieri con l'utilizzo dei 17 milioni e mezzo di euro assegnati col decreto Agosto per la messa in sicurezza delle scuole cittadine e della provincia.

L'appuntamento è alle 9.30, davanti Palazzo Comitini in via Maqueda. Si tratta dei finanziamenti per 17.467.396,63 annunciati dal Miur alla città metropolitana di Palermo, indispensabili per l'adeguamento strutturale e l'efficientamento energetico del patrimonio di edilizia scolastica. "Da luglio sono a disposizione queste somme da parte del governo nazionale destinate a lavori di adeguamento per migliorare lo stato degli edifici e i servizi per il mondo della scuola", dicono Fillea, Filca e Feneal Palermo.

"Dopo due richieste inviate alla direzione edilizia scolastica della città metropolitana di Palermo per costituire il tavolo di monitoraggio e avere il quadro esatto degli interventi – aggiungono -, domani ci autoconvocheremo presso la sede dell'ex Provincia per avere risposte su un tema così importante e strategico". Assieme all'apertura dei cantieri, i sindacati chiederanno la sottoscrizione dei protocolli per la sicurezza dei lavoratori. Oltre a questa tranche di risorse, la scorsa settimana il ministro Patrizio Bianchi ha firmato un provvedimento che destina un miliardo e 125 milioni di euro da spendere nel triennio 2021-2024 per interventi di manutenzione straordinaria delle scuole superiori.

"Tali risorse saranno attribuite direttamente agli enti territoriali proprietari dei plessi – concludono Fillea, Filca e Feneal -. Domani, anche rispetto a questo, chiederemo di conoscere le priorità e l'entità degli interventi da realizzare nel nostro territorio".