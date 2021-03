Governo: Letta, 'Salvini su Ue è come se il Papa avesse detto Dio non esiste ma tutto bene'

Roma, 16 mar (Adnkronos) – "Il discorso di Salvini sul governo Draghi è come se il Papa avesse detto, cari fedeli devo dirvi una cosa importante, ma nemmeno tanto: abbiamo scoperto che Dio non esiste ma continuate ad andare a messa. Salvini la stessa cosa, abbiamo scoperto che l'Europa non è la causa di tutti i danni ma andiamo avanti".

Lo ha detto Enrico Letta alla Stampa estera.