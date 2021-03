Calcio: Pioli, 'ritorno Ibra importante anche se non può giocare 90 minuti'

Milano, 17 mar. – (Adnkronos) – "Il suo rientro è importante anche se non ha i novanta minuti, vedremo che scelte fare". Lo dice l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, in merito al ritorno di Zlatan Ibrahimovic. "Ibra ci ha dato tanto in termini di personalità e spessore.

E' un grande campione e mi aspetto tanto da lui da qui alla fine", aggiunge Pioli in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di Europa League contro il Manchester United. "Oltre a Zlatan sarà convocato anche Bennacer, per Rebic, Romagnoli, Leao e Calabria decidiamo domani".