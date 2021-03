Camera: alle 15 Question time con Carfagna, Guerini e Orlando

Roma, 17 mar. (Adnkronos) – Si svolge oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Maria Rosaria Carfagna, risponde a interrogazioni sulle iniziative per l’implementazione delle zone economiche speciali, con particolare riferimento alla nomina dei relativi commissari straordinari; sulle iniziative volte a destinare alle aree del Mezzogiorno una quota superiore al 34% delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, risponde a una interrogazione sulle iniziative volte a sospendere le procedure di recupero forzoso relative agli alloggi di servizio del ministero della Difesa.

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a rivedere la disciplina dei contratti di lavoro, con particolare riferimento ai contratti a progetto; sulle iniziative finalizzate a modificare le disposizioni riguardanti il contratto di lavoro a tempo determinato di cui al decreto-legge n.

87 del 2018, cosiddetto “decreto dignità”; sulle iniziative per consentire la fruizione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori dell’azienda Officine meccaniche Giovanni Cerutti; sulle iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per la tutela reddituale dei lavoratori dell'azienda Officine meccaniche Giovanni Cerutti; sulle iniziative volte a estendere la disciplina di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, in materia di approvazione dei bilanci da parte di società e fondazioni, anche agli enti del terzo settore.