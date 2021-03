Calcio: Europa League, Pogba stende il Milan, Manchester United ai quarti (2)

(Adnkronos) – Al 3' della ripresa i Red Devils sbloccano la partita con Pogba, appena entrato al posto di Rashford. L'ex bianconero risolve una mischia in area di rigore calciando sul primo palo da posizione ravvicinata. Passano pochi minuti e Pogba va via sulla sinistra, serve in area Greenwood che col sinistro calcia sul secondo palo trovando l'attenta risposta di Donnarumma.

Al 19' scocca l'ora di Ibrahimovic che entra al posto di Castillejo. L'ingresso di Ibra sveglia il Milan che si rende pericoloso al 24' con un'azione di Calhanoglu, il turco se ne va sulla destra mette in mezzo un pallone teso, Maguire anticipa di un soffio Kessié.

Poco dopo ancora una buona palla di Calhanoglu, messa in mezzo per la testa di Kessié che gira allargando troppo la traiettoria. Alla mezz'ora è Ibra a sfiorare il pari con un colpo di testa fermato dalla grande parata di Henderson.

Al 34' ancora un'iniziativa del Milan con Hernandez che mette in mezzo un altro buon pallone ma ancora una volta Saelemaekers è anticipato dalla difesa inglese. Al 39' riparte in velocità Brahim Diaz che restituisce il pallone a Theo Hernandez, deviazione pericolosa di McTominay verso Henderson che blocca. Al 44' i padroni di casa si sbilanciano e concedono spazio in contropiede: James centra un buon pallone per la testa di Pogba, il francese colpisce ma la palla finisce alta.