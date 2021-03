Covid: Pamela Prati, vaccino Astrazeneca? 'Io ho paura e aspetterei quello Johnson & Johnson'**

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – "Prima non ero spaventata, adesso invece sono molto spaventata perché non vedo più una luce in fondo al tunnel. Anche i bambini e i giovani si stanno infettando e io sono molto preoccupata anche per i miei nipotini''.

Così Pamela Prati all'Adnkronos parlando del suo lockdown che sta trascorrendo nella sua casa romana, ''cucino molto e mi prendendo cura del mio giardino'', racconta.

E sulla vicenda del vaccino Astrazeneca la showgirl sarda rivela: "Io ho paura, sinceramente se dovessero propormelo io aspetterei perché ancora non sappiamo nulla. Preferirei quello Johnson & Johnson, magari è più sicuro''.

(di Alisa Toaff)