Covid: Draghi, 'campagna vaccini base per far ripartire economia'

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – "Non è che io abbia affrontato questa esperienza con una teoria dello Stato e dell'economia" qui si tratta di "affrontare una esperienza abbastanza emergenziale e quindi bisogna avviare prima di tutto la campagna di vaccinazione, questa è la base in cui riparte l'economia".

Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa. "Non è questo il momento delle vedute in tema di struttura della società e dell'economia, ora è presto".