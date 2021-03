Covid: Draghi, salvatore patria? 'non mi pesano aspettative'

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – "Le aspettative non mi pesano. Quello che mi dico sempre è che le future delusioni non siano uguali all'entusiasmo che c'è oggi. E' il minimo che mi aspetto". Così il premier Mario Draghi, in conferenza stampa, rispondendo a chi gli chiede come si senta ad essere stato assurto a salvatore di Patria.