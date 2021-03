Covid: Lombardia, 791 ricoverati in terapia intensiva, stabile tasso positività

Milano, 20 mar. (Adnkronos) – Più posti occupati in terapia intensiva per Covid, ma tasso di positività stabile in Lombardia secondo i dati diffusi dalla Regione. Con 56.383 tamponi effettuati risultano 4.810 i nuovi positivi con il tasso di positività stabile all'8,5% (8,4% ieri).

Aumentano i ricoverati in terapia intensiva (791, +3 nelle ultime 24 ore) e negli altri reparti (totale ricoverati 7.682).