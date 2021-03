Ius Soli: Orfini a Salvini, 'sono italiani anche quelli a cui vuoi negare diritti'

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – "Sono italiani in difficoltà anche quelli a cui vuoi negare diritti e cittadinanza. Sono bambini, ragazzi, cittadini che non meritano questa umiliazione. E che non possono essere ancora una volta dimenticati", Matteo Orfini del Pd ribatte così via twitter a Matteo Salvini che aveva scritto: "C’è chi pensa allo ius soli e c’è chi pensa ad aiutare gli italiani".