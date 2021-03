Dl sostegni: La Pietra (Fdi), 'ad agricoltura solo 150 mln su 32 mld, schiaffo'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Ancora uno schiaffo all’agricoltura da parte del governo. Dal decreto Sostegni le risorse dirette per l’agricoltura sono soltanto i 150 milioni per le filiere agricole. Su 32 miliardi, 150 milioni!". Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Patrizio La Pietra, capogruppo della Commissione Agricoltura.

"Bisogna smettere di avere l’atteggiamento del meglio che niente. Il settore agricolo ed agroalimentare ha dimostrato di essere fondamentale per questo Paese, garantendo l’approvvigionamento alimentare ai nostri cittadini nonostante le molteplici crisi economiche finanziare che si sono abbattute sul settore. Penso, ad esempio, a tutto il comparto legato alla ristorazione, come vino ed allevamento. Il comparto agricolo e della pesca, merita attenzione e soprattutto dignità. E questo decreto non dà né l’uno né l’altro”, conclude.