Mafia: Orlando, 'ricordo vittime innocenti per tenere alta guardia contro criminalità'

Roma, 21 mar. Adnkronos) – "Il ricordo delle vittime innocenti delle mafie ci aiuti a mantenere alta attenzione nella lotta a criminalità. In questo momento di grande difficoltà tutti devono poter trovare riferimento e risposte nelle istituzioni, in economia legale, in energie sane della nostra #democrazia".

Lo scrive su twitter il ministro Andrea Orlando.