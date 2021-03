Pd: Provenzano, 'con Letta campo largo, M5S? rapporti anche competitivi'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – "Le prime mosse di Enrico Letta vanno nella direzione per cui il Pd vuole presidiare un campo largo e aprirsi alla società". Lo dice il vicesegretario del Pd, Peppe Provenzano, a In Mezz'ora in Più su Rai3.

E i rapporti con i 5 Stelle? "I rapporti con i 5 Stelle sono anche competitivi. Noi siamo intenzionati a ricercare un'alleanza soprattutto dopo la stagione di governo giallorossa in cui le posizioni di M5s sono molto cambiate e soprattutto dopo la guida di Conte dei 5 Stelle. Ma questo va fatto nella chiarezza, all'esito" del percorso che stanno facendo i 5 stelle "ci misureremo".