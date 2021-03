Pd: Provenzano e Tinagli con Letta su capigruppo, 'somigliare a ciò che diciamo'**

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – "Io sono molto d'd'accordo" con la proposta di Enrico Letta sulle donne capigruppo. Lo dice il vicesegretario del Pd, Peppe Provenzano, a In Mezz'ora in Più su Rai3. "Un vertice non può essere fatto di soli uomini, poi sceglieranno i gruppi nella loro autonomia.

Dobbiamo somigliare di più alle cose che diciamo. Parliamo di parità di genere? Ecco dobbiamo praticarla anche su noi stessi".

"Credo che il segretario -aggiunge Irene Tinagli, vicesegretaria dem- faccia bene a dire quello che sarebbe anche un segnale per far somigliare un po' di più il Pd alle cose che dice". Ma ce la farà ad avere le dimissioni di Andrea Marcucci e Graziano Delrio? "Non lo so", risponde Tinagli.

"Va chiesto a loro -prosegue Provenzano- è una proposta forte e importante".