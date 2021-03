Roma: Gasparri, 'assurda domenica ecologica con zona rossa, incoscienti'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Solo degli incoscienti possono imporre la domenica ecologica con circolazione limitata mentre c'è già la zona rossa dappertutto. Vanno diffusi nomi e cognomi di queste persone che prendono decisioni cervellotiche, arbitrarie e assurde". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri commissario del coordinamento romano di Forza Italia.

"Già la gente ha mille difficoltà, ci manca anche la demagogica finta domenica ecologica. Bisognerebbe mandare a processo chi assume provvedimenti di questa natura per far soffrire ancora di più i cittadini. Ora basta con gli inetti in cabina di regia”, conclude.