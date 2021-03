Calcio: Mertens, 'orgoglioso di essere 1° belga con 100 gol in Serie A, sbrigati Lukaku'

Roma, 22 mar. – (Adnkronos) – "Sono molto orgoglioso di aver raggiunto questo nuovo traguardo e di essere il primo belga a siglare 100 gol in Serie A". L'attaccante del Napoli, Dries Mertens, festeggia su Instagram il traguardo dei 100 gol in Serie A raggiunti grazie alla doppietta alla Roma di ieri sera e poi incita il connazionale dell'Inter Romelu Lukaku a raggiungerlo in questo prestigioso traguardo.

"Sbrigati Romelu".