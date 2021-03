Tennis: Atp Miami, 6 azzurri in tabellone, Musetti debutta contro Mmoh

Miami, 22 mar. – (Adnkronos) – Sono 6 gli azzurri nel tabellone principale del torneo Atp Masters 1000 di Miami al via mercoledì. Stefano Travaglia, numero 70 del mondo, debutta contro lo statunitense Frances Tiafoe, numero 58 del ranking, che si è aggiudicato in tre set l’unico precedente, al primo turno degli Australian Open lo scorso febbraio.

Salvatore Caruso, numero 85 Atp, deve invece vedersela con il giapponese Yasutaka Uchiyama, numero 102 del ranking, mai affrontato in carriera, mentre Lorenzo Musetti, numero 94 del mondo, è stato sorteggiato al primo turno contro lo statunitense Michael Mmoh, numero 181, in tabellone grazie ad una wild card.

Ingresso in gara direttamente al secondo turno per gli altri tre azzurri, in quanto teste di serie. A cominciare da Jannik Sinner, numero 31 del ranking e 21esima testa di serie, che esordirà contro il vincente del match tra la wild card francese Hugo Gaston, numero 162 Atp, ed il tedesco Dominik Koepfer, numero 54 del mondo.

Fabio Fognini, 17 del ranking e 10 del seeding, attende il vincitore della sfida tra il moldavo Radu Albot, numero 77 Atp, e lo statunitense “figlio d’arte” Sebastian Korda, numero 87. Infine Lorenzo Sonego, numero 34 del ranking e 24esimatesta di serie, debutterà con il vincente del match tra lo spagnolo Fernando Verdasco, numero 72 Atp ed un giocatore proveniente dalle qualificazioni.