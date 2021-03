Aeroporti: Ryanair si rafforza a Bergamo con 2 nuove rotte, 'enormi potenzialità'

Milano, 23 mar. (Adnkronos) – Ryanair si rafforza con ulteriori investimenti nella sua base di Milano Bergamo – la più grande in Italia – con un aeromobile basato aggiuntivo, oltre 600 voli settimanali e 100 rotte in totale, di cui due nuove per Banja Luka (Bosnia) e Belfast City (Irlanda del Nord).

"Grazie all’implementazione dei programmi di vaccinazione che continuerà nei prossimi mesi, il traffico aereo è destinato a crescere questa estate e siamo lieti di annunciare un ulteriore aereo con base a Milano Bergamo", spiega il ceo di Ryanair, Eddie Wilson. "Nonostante l'impatto della pandemia, Bergamo ha enormi potenzialità e resilienza e siamo sicuri che la regione vedrà una pronta ripresa supportata dal trasporto aereo", sottolinea.