Covid: Moratti, 'in Lombardia subito dopo Pasqua completata vaccinazione over 80'**

Milano, 23 mar. (Adnkronos) – "Dopo Pasqua, nei giorni immediatamente successivi alle festività, sarà completata la campagna vaccinale alla popolazione over 80". A fare il punto in una nota è la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. "Le somministrazioni agli over 80 stanno proseguendo celermente, tanto che abbiamo utilizzato il 96% del vaccino Pfizer a nostra disposizione, ben oltre le scorte" aggiunge Moratti.