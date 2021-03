Pd: Letta, 'non accettabile avere tutti uomini ai vertici'**

Roma, 23 mar (Adnkronos) – "Se condividiamo questa ambizione di giocare una simile partita in Europa non possiamo accettare di avere tutti uomini ai nostri vertici. In Europa la questione di genere è cruciale. La diversità rende più credibili, moderne, innovative le classi dirigenti".

Lo ha detto Enrico Letta all'Assemblea dei deputati del Pd.