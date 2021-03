Cinema: Tom Cruise vende ranch 'nido' del matrimonio con Katie Holmes**

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – Tom Cruise sta tentando di vendere il suo ranch di 320 acri a Telluride, in Colorado, per 39,5 milioni di dollari, un vero affare rispetto ai 59 milioni di dollari per cui lo aveva precedentemente elencato nel 2014, secondo Telluride Sotheby's International Realty.

Lo riferisce Vanity Fair Real Estate. La proprietà recintata ha un vialetto lungo un miglio che conduce alla casa principale di 3000 metri quadrati, con quattro camere da letto. C'è anche una casa per gli ospiti di 450 mq con tre camere da letto che si trova in cima a una scarpata, coperta da un boschetto di pioppi con ampie vedute del paesaggio montuoso.La casa è rivestita in legno di cedro sbiancato e pietra nativa, con soffitti con travi a vista e grandi pareti di vetro per offrire una vista ininterrotta sulla natura circostante.

La casa principale dispone di un'ampia cucina abitabile, soggiorno, sala da pranzo di grandi dimensioni, palestra, sala ricreativa e biblioteca. Le strutture esterne della struttura sono lussuose come i suoi interni, con un campo sportivo che può essere utilizzato per tennis, basket o hockey sul ghiaccio, un sistema di sentieri privato che accede alle vicine montagne alte 4mila metri, un cancello privato nell'Uncompahgre National Foresta e chilometri di sentieri escursionistici e a cavallo privati ​​per dirt bike e motoslitte.