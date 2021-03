Eni: Descalzi, 'per noi decarbonizzazione è priorità'

Milano, 25 mar. (Adnkronos) – "Il percorso di decarbonizzazione è una priorità per noi, non c'è futuro per nessuna società se non considera in modo serio la decarbonizzazione dei prodotti che vende". Lo ha spiegato l'ad di Eni, Claudio Descalzi, durante un evento di Rcs Academy sull'idrogeno.

"Abbiamo preso un impegno per avere al 2050 una completa decarbonizzazione di tutto quello che vendiamo", aggiunge.

Sul fronte energetico, "bisogna essere ottimisti e considerare però ogni fonte, lavorare sull'idrogeno come sulla fusione nucleare e sull'energia verde, perché abbiamo tanto bisogno di energia. Bisogna pensare che oggi ancora il carbone è al primo posto con il 37% nella produzione di energia elettrica. I processi sono molto lunghi".

Al momento, ricorda, non si può eliminare "del tutto, ci sono regioni del mondo a cui serve una fonte energetica a basso costo".