Rinnovabili: Starace, 'Italia è uno dei Paesi più avanti, ce la può fare'

Milano, 25 mar. (Adnkronos) – Sul fronte della transizione energetica, l'Italia ce la può fare. Ne è convinto Francesco Starace, ad di Enel. "L'Italia è uno dei Paesi più avanti in nel campo delle energie rinnovabili, sia dal punto di vista quantitativo, sia dal punto di vista delle tecnologie.

L'Italia ha fatto salti quantici nel proprio territorio, e con noi ha una leadership indiscussa a livello mondiale", ha detto durante un evento di Rcs Academy dedicato all'idrogeno.

Quindi, "le carte in regola ce le ha se le vuole usare, se la gioca tranquillamente. Non ha carbone, non ha miniere, non ha nessuna filiera da perdere: ce la può tranquillamente fare ma si deve concentrare sulle difficoltà che si autogenerano", in particolare sul fronte burocratico.