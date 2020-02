Imprese: a Mosca seminario su cooperazione economica con Russia

Roma, 12 feb. (Labitalia) – Un seminario sul tema della cooperazione economica, industriale e finanziaria tra la Russia e gli altri Paesi europei, con un focus sull’innovazione e le prospettive ad essa legate per le relazioni politiche ed economiche internazionali. 'Russia ed Europa: prospettive innovative per la cooperazione economica' è il titolo dell’iniziativa che si è svolta lunedì 10 febbraio, a Mosca, nella sede della Camera di commercio e dell’industria della Federazione Russa. A intervenire, in un panel di autorevoli relatori, imprenditori e banchieri, rappresentanti istituzionali e diplomatici.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Conoscere Eurasia e dalla Camera di commercio e industria della Federazione Russa, con il sostegno di Banca Intesa, della Fondazione Roscongress, del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con Association of European Businesses, l’Unione russa degli industriali e imprenditori, l’Associazione degli imprenditori italiani in Russia Gim Unimpresa.

I rapporti commerciali e gli investimenti diretti tra la Russia e l’Europa, nello scacchiere geopolitico, risultano essere intensi, come è stato sottolineato: da un lato, il Vecchio Continente rappresenta un luogo di attrazione della vita economica russa; dall’altro, la Federazione Russa, terzo partner commerciale dell’Unione europea, si conferma un mercato di riferimento fertile e virtuoso per le produzioni europee, senza dimenticare lo scambio energetico.

"L'Associazione Conoscere Eurasia, con il sostegno di Banca Intesa e di altri partner, prima di tutto, della Fondazione Roscongress, del Forum economico internazionale di San Pietroburgo e della Commissione economica Eurasiatica, sviluppa da ormai più di un decennio attività volte a favorire le relazioni economiche e commerciali tra la Russia e i Paesi dell'Unione europea, e in un senso più largo, in tutto lo spazio della Grande Eurasia, dall'Atlantico al Pacifico.

Si svolgono in Italia, Austria, Belgio, Germania, Francia, Svizzera e in molte regioni della Russia", ha detto il presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia, Antonio Fallico.

"Ora, per la prima volta, abbiamo organizzato un seminario simile a Mosca, in collaborazione con un'organizzazione così influente e autorevole come la Camera di commercio e industria della Federazione Russa. Questo incontro che, spero, diventerà annuale, ha suscitato un grande interesse da parte degli imprenditori russi ed europei e indica l’esistenza di una crescente domanda di dialogo tra gli imprenditori dei vari Paesi", ha aggiunto.

Due le sessioni del seminario, la prima incentrata sull’utilizzo delle tecnologie innovative per creare una produzione altamente efficiente; la seconda ha dato voce alle istituzioni finanziarie con un focus sul loro ruolo nelle attività delle imprese altamente tecnologiche.

Il primo seminario internazionale di Mosca, con oltre quindici protagonisti, si è rivelato un’ulteriore occasione di confronto e dibattito sul presente e il futuro della cooperazione economica tra la Russia e Paesi europei, con la condivisione di buone pratiche, idee e programmi.