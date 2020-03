Coronavirus: Mik Cosentino, 'business digitale scelta smart che ci salverà'

Roma, 10 mar. (Labitalia) – "Il business digitale è la scelta smart che ci salverà dal coronavirus". Parola di Mik Cosentino, ex stella del nuoto italiano che in seguito a un infortunio ha dovuto reinventare se stesso e la propria professione. La scelta del web gli è da subito sembrata la più naturale: il suo brand InfomarketingX vale oggi svariati milioni di euro, un caso studio che ha attirato l’attenzione di tutti i più importanti media nazionali.

Autore del bestseller Mondadori 'La bibbia dell’infobusiness', Cosentino ha deciso di fronteggiare questo momento così delicato mettendo a disposizione gratuitamente, fino al 20 marzo, la versione free trial del programma di punta di infomarketing.

Le oltre 20 ore di video lezioni, esercizi e manuali, insieme a una registrazione integrale dell’ultimo evento tenuto dal vivo, consentiranno alle persone costrette in casa l’apprendimento a distanza delle basi di un nuovo modo di fare impresa, che in futuro potrebbe essere non soltanto funzionale ma anche necessario, come dimostra l’emergenza in atto.