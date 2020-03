Coronavirus: Lutzu, ‘il mio kit di sopravvivenza gratuito per sfruttare quarantena’

Roma, 27 mar. (Labitalia) – “Il Covid-19 ha messo a nudo un problema strutturale delle imprese italiane, vale a dire la scarsissima e disorganizzata presenza online”. A dirlo all’Adnkronos/Labitalia Marco Lutzu, uno dei copywriter più conosciuti d’Europa che ha dato gratuitamente un kit di sopravvivenza per sfruttare la quarantena. “E’ sotto gli occhi di tutti: le aziende più lungimiranti – evidenzia Lutzu – hanno messo in piedi strategie per acquisire clienti sul web e stanno cadendo in piedi. Alcune, paradossalmente, hanno persino aumentato il proprio volume d’affari”.

Nell’epoca della quarantena da Coronavirus, “le persone costrette in casa, dispongono di maggiore tempo e di conseguenza navigano, cliccano e acquistano di più rispetto alle loro abitudini”, dice. Ma un sito web non è più sufficiente per fare la differenza.

Marco Lutzu spiega che “per mettersi al riparo e posizionarsi in modo ottimale per la ripresa delle attività produttive è necessario sfruttare le infinite potenzialità della rete”.

Tra le skills più importanti, individuata da uno studio di Microsoft, spicca l’arte della scrittura persuasiva, conosciuta come copywriting: “Saper scrivere e produrre contenuti audiovisivi di qualità è il primo passo per acquisire nuovi clienti, perché un uso intelligente della parola aiuta a differenziarsi dalla concorrenza. In un momento come questo, all’insegna dell’incertezza, gli imprenditori che comprenderanno l’importanza di questi meccanismi godranno in seguito di un vantaggio competitivo non indifferente”, sottolinea. Marco Lutzu si è anche unito al coro di solidarietà mettendo a disposizione un ‘kit di sopravvivenza’ per imprenditori e pmi in maniera totalmente gratuita.

Già autore di bestseller come ‘Scrivere per vendere’ e ‘Apocalisse Amazon’, Lutzu ha deciso di regalare tre dei suoi corsi di punta (Copy Colors, I 27 strumenti del marketing e il Training big idea), per ben 15 ore complessive di formazione che rimarranno a disposizione per sempre, senza limiti di tempo.