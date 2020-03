Coronavirus: Giacomini (Innovaway), ‘supporto Albania grande valore simbolico’

Roma, 30 mar. (Labitalia) – “Gli albanesi sono un grande popolo e grandissimi lavoratori. Il supporto che ha dato il governo albanese all'Italia ha un grande valore sostanziale e simbolico. Edi Rama si conferma un grande leader”. Lo dichiara all’Adnkronos/Labitalia l'amministratore delegato di Innovaway, Antonio Giacomini, commentando l'invio in Italia da parte del governo albanese di un team di 20 infermieri e 10 medici albanesi per aiutare l'Italia nella guerra contro il coronavirus.

"Innovaway – ricorda -è una delle multinazionali tascabili italiane dell’it che ha sede anche a Tirana. L'azienda ha più di mille dipendenti e sedi in Italia a Torino, Milano, Roma e Napoli. Siamo presenti a Tirana dal 2014 e oggi siamo ancora più convinti della bontà della scelta di operare anche dall'Albania, un Paese che si sta mostrando vicino all'Italia in questo difficile frangente”.

“Per noi – sottolinea Antonio Giacomini – la sede in Albania è strategica sia per la garanzia di continuità dei nostri servizi a fronte di eventi straordinari, ad esempio la pandemia Covid-19 – che per le competenze dei nostri team.

Il nostro modello di delivery distribuita si sta rivelando vincente e stiamo operando in smart working sia in Italia che in Albania, garantendo ai nostri clienti l'usuale qualità e continuità dei nostri servizi”.