Coronavirus: Umana, Successful sales strategy academy per giovani talenti stem

Roma, 30 apr. (Labitalia) – Molte sono le aziende che in questo periodo hanno incrementato la loro presenza nei mercati dell’online, e molte sono dunque le richieste di figure professionali capaci di generare, sviluppare e governare le tecnologie software connesse alla gestione di virtual shop. Per dare una risposta strutturata a questa esigenza, l’area specialistica ict di Umana ha ideato la 'Successful sales strategy academy', un percorso di alta formazione (in partenza il 20 maggio 2020, in virtual room) dedicato a giovani talenti in area stem.

Il format della 'Successful sales strategy academy' di Umana è innovativo non solo perché parte dall’obiettivo di immettere nel mercato professionalità dedicate allo sviluppo di sistemi software per aziende retailer on line, ma anche perché il piano formativo è stato progettato per adattarsi alle necessità lavorative emerse in questo contesto storico, inserendo un modulo appositamente concepito per preparare le persone al lavoro in smartworking.

L’intero percorso formativo avrà la durata di 240 ore e sarà incentrato su contenuti sia funzionali che tecnici. Il filo conduttore è lo sviluppo in Java che permetterà ai partecipanti di lavorare, oltre che in progetti di e-commerce, anche in altri ambiti di sviluppo. In aggiunta saranno trattati i database relazionali, il linguaggio sql, i processi di vendita online e alcuni fra i più diffusi sistemi e-commerce come Magento, SalesForce o Sap Hybris.

Le selezioni per accedere all’Academy sono rivolte a persone con curriculum di tipo tecnico, laureandi e laureati preferibilmente in ingegneria gestionale, ingegneria informatica, informatica, statistica, matematica, fisica e/o facoltà con connotazioni attinenti allo sviluppo software; diplomati tecnici, its, o cultura equivalente e laureati in materie economiche con passione per le tecnologie.

La conoscenza della lingua inglese, consolidata attraverso soggiorni all’estero, costituirà un elemento importante in fase di selezione.