Coronavirus, L'Oréal: "Congelati pagamenti dovuti dai saloni"

Milano, 4 mag. (Adnkronos/Labitalia) – L’Oréal, partner storico dei parrucchieri da più di 110 anni, rinforza il suo sostegno ai professionisti del settore durante la crisi del Covid-19. L’Oréal infatti si è impegnata a ad accompagnare i parrucchieri verso la riapertura dei saloni allo scopo di favorire la ripresa delle attività nelle migliori condizioni. Le misure suggerite prevedono la fornitura di gel igienizzanti e materiali di protezione, il distanziamento sociale, disposizioni igienico-sanitarie ed organizzative da rispettare durante lo svolgimento delle attività professionali, la riorganizzazione dell’attività e della gestione del team di lavoro al fine di scaglionare gli appuntamenti e ridurre i rischi sanitari.

Per andare incontro alle necessità economiche di un settore fortemente colpito, L’Oréal Italia ha deciso di congelare i pagamenti dovuti dai saloni durante il periodo di lockdown e di concedere una dilazione di 120 giorni sugli stessi.

Marco Vasario, direttore generale della divisione Prodotti professionali di L’Oréal Italia ha dichiarato: "Da più di un secolo lavoriamo con i parrucchieri e per i parrucchieri.

Oggi più che mai L’Oréal si mobilita, in collaborazione con tutta le associazioni di categoria, per sostenere l’urgenza della riapertura dei saloni e favorire la loro ripresa nelle migliori condizioni possibili".

Molte le attività che offrirà la divisione Prodotti professionali, in particolare, verranno messe a disposizione dei saloni e che potranno ordinare insieme ai prodotti: oltre 1 milione di mascherine; 80.000 flaconi di gel igienizzante. Attivata poi la formazione digitale ai professionisti del settore attraverso Access, la più grande piattaforma di e- learning e networking del mondo. Tale piattaforma dà accesso ad una vasta offerta di webinar ed e-learning educativi ed ispirazionali, creati dai brand (L’Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix, Biolage, Shu Uemura Art Of Hair) e dai più grandi artisti internazionali.

A circa un mese dal lancio la piattaforma, oggi disponibile anche nella versione mobile, conta più di 13.000 iscritti, il numero più alto al mondo, con più di 250 contenuti caricati, più di 100 live di formazione professionale dedicata, accessibili 7 giorni su 7, 24 ore su 24. (https://www.lorealaccess.com).

Sono stati sviluppati nuovi strumenti digitali per organizzare la presa degli appuntamenti e generare incasso in periodo di lockdown. L’Oréal ha sviluppato, in collaborazione con le società Uala e Boss, nuovi strumenti che consentiranno alle consumatrici di prenotare l’appuntamento con il proprio salone ed accedere a convenienti pacchetti per servizi e prodotti, consentendo ai saloni di incassare liquidità durante il blocco delle attività e di organizzare l’attività evitando code e attese.

L’attivazione di tali iniziative è inoltre priva di costi di gestione da parte dei saloni.

Gli acconciatori ed estetisti rappresentano la seconda categoria artigianale nel nostro Paese, vi lavorano oltre 263.000 addetti in 130.000 saloni dedicati al benessere (95.000 saloni di acconciatura, 35.000 saloni di estetica); con una frequenza media superiore a 6 volte l’anno, i saloni accolgono circa un milione di consumatori al giorno. Consumatori che oggi sentono forte il bisogno della riapertura dei saloni: i dati di una ricerca Ipsos (Italiani e Coronavirus Marzo 2020) dimostrano che "andare dal parrucchiere/estetista" è il primo servizio che si desidera riacquistare alla riapertura.