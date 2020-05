Coronavirus: innovazione salverà ristorazione, Dynamo e Apci a caccia di startup

Roma, 5 mag. (Labitalia) – "Non ci aspettavamo tanta attenzione. Quando, insieme al team di Dynamo, abbiamo deciso di portare una ventata di innovazione all’interno del nostro settore sapevamo di fare qualcosa di nuovo, ma le migliaia di persone che hanno visto e rivisto le puntate andate in onda ci hanno confermato come la voglia di ripartire rimettendosi in gioco sia la chiave per affrontare le sfide che ci attendono". Parola di Sonia Re, direttore generale Apci (Associazione professionale cuochi italiani). Dopo un primo appuntamento introduttivo sui temi della ripartenza e un secondo dedicato al delivery, gli Horeca Digital Talks hanno appena concluso la terza puntata presentando al mondo del food alcune startup aderenti all’iniziativa #iostoconiristoratori. L'iniziativa viene replicata ogni giovedì alle ore 17.

Il 7 maggio si parlerà di sanificazione nei ristoranti. Tra i partecipanti anche Roberto Carcangiu, presidente Apci, e Vincenzo Butticé, fondatore Ristoratori Uniti.

"Le startup – racconta Laura Loprieno co-founder di Dynamo – sono il futuro del Paese: l’innovazione è la chiave per affrontarlo. E per innovazione non parliamo solo di tecnologia e digitale, ma ci riferiamo anche a processi mentali differenti, a un approccio diverso con la professione. Innovazione anche del pensiero che deve portarci a considerare un ristorante, un bar, una pasticceria come un’azienda. Né più né meno". Le startup sono il futuro di ogni Paese perché saranno le grandi aziende di domani. Aziende che porteranno impiego, servizi e innovazione all’interno di comparti spesso ancora troppo ingessati. "Per questo uno degli obiettivi degli Horeca Digital Talks è la ricerca concreta di risposte a problemi reali.

Spesso queste risposte possono essere fornite da startup che aspettano solo di mettersi in gioco, ma non hanno il giusto livello di visibilità", spiega Sonia Re.

"In questi giorni stiamo facendo una sorta di scouting, cercando giovani realtà che offrono servizi o prodotti al mondo dei ristoratori e dando loro uno spazio per incontrarsi. Chiediamo però anche qualcosa in più: un’offerta dedicata alla nostra community di cuochi e ristoratori. Un’agevolazione tangibile perché quello che manca in questo momento non sono le buone intenzioni, ma la liquidità", continua Laura Loprieno. A presentare gli incontri Irene Colombo, ideatrice e conduttrice del programma 'Sei quello che mangi', esperta del mondo del food. Tutti gli appuntamenti sono trasmessi in contemporanea sul gruppo Facebook Horeca Digital Talks, sulla pagina Facebook di Associazione Professionale Cuochi Italiani, sul canale Youtube Horeca Digital Talks e su molti altri canali che si stanno aggiungendo.