Lavoro: Webidoo, aperte le selezioni, 100 nuove posizioni entro fine anno

Milano, 21 mag. (Labitalia) – Webidoo, digital company italiana, annuncia le previsioni di ampliamento del proprio team marketing e commerciale e apre 100 posizioni da reperire entro fine anno. Il processo di recruitment di webidoo punta su modalità innovative che coinvolgano i candidati già in fase di selezione, garantendo anche corsi di formazione gratuiti propedeutici alle mansioni che si potrebbero andare a ricoprire in caso di superamento delle selezioni. Ne è un esempio il grande successo della prima edizione del progetto Digilanders che ha coinvolto oltre 400 candidati per il ruolo di smart digital consultant. I 35 finalisti parteciperanno a una masterclass dedicata al mondo webidoo e agli strumenti digital al servizio delle imprese, messa a punto in collaborazione con .dot Academy: sarà un’importante occasione di formazione a distanza della durata di 2 settimane, al termine della quale conseguiranno un master in digital marketing per le pmi ed entreranno a far parte del team commerciale di webidoo con il ruolo di consulenti digitali.

La quasi totalità dei partecipanti ha confermato la volontà di proseguire nella selezione, apprezzando molto il format proposto, la prospettiva di un lavoro in ambito digital in smartworking che consenta di lavorare ovunque si voglia e la possibilità di seguire una masterclass ad hoc completamente finanziata da webidoo. Digilanders offre, infatti, due importanti opportunità: la prima, attraverso la masterclass, è il confronto con professionisti del digitale pronti a trasmettere le proprie conoscenze tecniche e la propria esperienza in un’aula virtuale, la seconda, con l’inserimento nel team di lavoro webidoo, è la possibilità di lavorare in un contesto digital all’avanguardia, dinamico, meritocratico e in forte crescita.

I nuovi arrivati saranno affiancati dai digital coach di webidoo che li guideranno in un percorso di affiancamento finalizzato all’acquisizione delle abilità professionali proprie di un consulente digitale.

Video lezioni, simulazioni, approfondimenti e casi di studio porteranno gradualmente i digilanders a confrontarsi con il mercato, illustrare efficacemente le soluzioni digitali di webidoo e accompagnare le pmi verso una nuova rinascita digitale. La presentazione della seconda edizione del progetto è in programma per il 1 giugno alle ore 14.00, durante un evento live dedicato ai candidati che supereranno la prima fase di selezione. “Mai come in queste settimane – afferma Egidio Murru, direttore commerciale di webidoo – abbiamo capito il valore del digitale, senza la tecnologia e il web saremmo rimasti totalmente isolati e impotenti e invece siamo riusciti a mantenere i contatti gli uni con gli altri, avere una vita sociale, rifornirci del necessario anche senza uscire di casa, in molti casi anche lavorare: ci aspetta un periodo difficile ma anche sfidante e noi vogliamo mettere in campo un atteggiamento positivo e costruttivo; ripartiamo dalla formazione e dalla creazione di nuove opportunità di lavoro per chi vuole mettersi alla prova e guarda avanti.

In un momento di paura e incertezza verso il futuro credo sia un bel segnale di fiducia".