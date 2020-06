Fase 2: Evolution, il conta persone che 'aiuta' i negozianti

Ancona, 1 giu. (Labitalia) – La fase 2, che deve portare ad un graduale ripristino delle abitudini dei cittadini, non ha eliminato i dispositivi sanitari necessari per muoversi nelle nostre città ed ha, se possibile, aumentato gli oneri per i negozianti ed i titolari di uffici commerciali o comunque di luoghi aperti al pubblico, dai ristoranti ai supermercati. Per risolvere parte dei problemi pratici derivanti dall’applicazione della normativa sanitaria in vigore, esiste già una soluzione, il contapersone Evolution. Questa telecamera conta chiunque entri oppure esca da qualsiasi spazio e, in base al numero di metri quadrati minimi necessari a persona, aziona un semaforo all’ingresso, qualora l’accesso di ulteriori visitatori debba essere subordinato all’uscita di un numero pari di individui: nel kit, è disponibile anche un tabellone le cui informazioni possono essere personalizzate.

Lo strumento è nato dalla collaborazione di due aziende marchigiane, entrambe socie della Compagnia delle Opere Marche Sud, Proietti Tech e Grottini Lab: quest’ultima, in sinergia con il laboratorio Vrai (Visual robotics and artificial intelligence) del dipartimento di Ingegneria ed informazione dell’università Politecnica delle Marche, in cui insegna che ha elaborato l’algoritmo di machine learning che è alla base di Evolution. “Il nostro algoritmo di apprendimento automatico – sottolinea il Frontoni – è basato su quel campo di ricerca noto come deep learning. In sostanza, attingendo a database di dati, l’algoritmo di questo contapersone non ha parametri ma ha 'imparato' a riconoscere le persone in entrata e in uscita da qualsiasi luogo”.

L’azienda Grottini Lab di Porto Recanati, una delle aziende del gruppo Grottini advanced retail world, opera nel settore dello shopper analytics e si avvale già delle più recenti tecnologie digitali di computer vision supportate da artificial intelligence, deep learning e machine learning, per monitorare, analizzare e migliorare l’esperienza di acquisto.

"Dal momento che – racconta Valerio Placidi, responsabile business development dell’azienda – evitare gli assembramenti è una priorità in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche abbiamo creato una rete neurale, con un acceleratore di Intelligenza Artificiale ed una scheda, che dà un’incredibile capacità computazionale e dati attendibili. Portarla sul mercato ad un prezzo competitivo, su un hardware a basso costo ma ad elevate prestazioni, con un settaggio professionale e con un servizio post-vendita d’eccellenza sono competenze che hanno chiamato in causa il nostro partner, Proietti Tech”. In un box praticamente invisibile, che si può inserire anche all’interno di un controsoffitto, viene inserita la telecamera con un’unità centrale che raccoglie le immagini e le elabora, grazie all’acceleratore di intelligenza artificiale, per inviarle poi al cloud.