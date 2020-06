Ritorno alla terra, boom di italiani che cercano un lavoro nei campi

Roma, 3 giu. (Labitalia) – Ritorno alla terra con un boom di italiani che cercano lavoro nel settore agricolo. E Le ricerche sono aumentate soprattutto nelle ultime settimane. E' quanto emerge dalla nuova analisi condotta da Indeed, portale internazionale per chi cerca e offre lavoro. In più rapida crescita, tra le parole chiave usate per la ricerca sul portale, compaiono quelle per l’agricoltura, il lavoro a distanza e i lavori disponibili immediatamente.

Nel mese di maggio, la ricerca di termini come "raccolta frutta" è aumentata del 1742% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Picchi significativi sono stati registrati anche per altre ricerche come "lavoro agricolo" (+1035%), "operai raccolta" (+ 824%) e "aziende agricole" (+ 562%). Dati che indicano come, con l’intensificarsi della crisi economica, molte persone cercano lavoro anche in nuovi settori, spingendosi alla ricerca di posizioni diverse rispetto al passato.

Dall’analisi emerge anche che le ricerche relative al lavoro a distanza continuano a giocare un ruolo chiave per gli italiani, con termini come "smart working" in crescita del 10.300% rispetto allo scorso anno.

Seguono termini di ricerca come "lavoro da casa, online,” cresciuto del 3.092% e "lavoro da remoto", cresciuto del 725%. Analogamente si è evidenziata una tendenza a ricercare termini come 'tutti i lavori' (+ 490%) e 'lavoro subito' (+325%), un segnale che indica che la ricerca di lavoro non può essere procrastinata, spingendo le persone a prendere in considerazione anche occupazioni in ambiti diversi da quelli della propria professione.

Per Dario D'Odorico, Senior Director di Indeed, "i dati mostrano chiaramente l'enorme interesse per lo smart working, nonché una rinnovata attenzione per settori come l'agricoltura". "Con l’evolversi della crisi, abbiamo visto persone in tutto il Paese adattare la propria attività lavorativa alle nuove condizioni. Molti di coloro che hanno perso il lavoro hanno acquisito negli anni competenze preziose che possono essere impiegate anche in altri settori.

Il nostro obiettivo è di metterli in contatto con queste opportunità", ha aggiunto.

Indeed ha anche introdotto una nuova funzione per tutti gli utenti, il tag #disponibileimmediatamente che permette alle persone in cerca di lavoro – e subito disponibili – di entrare in contatto rapidamente con i datori di lavoro, specialmente in questo momento così eccezionale. Oltre quarantamila italiani in cerca di lavoro hanno già aggiunto il tag dedicato #disponibile-immediatamente al proprio curriculum su Indeed, per segnalare che sono disponibili a lavorare da subito. In questo modo, i datori di lavoro che hanno posizioni aperte da ricoprire con urgenza possono cercare tra i candidati subito disponibili.

"Per noi, in questo momento storico è più importante che mai aiutare le persone a trovare lavoro, fornendo loro le risorse di cui hanno bisogno.

Questa nuova funzione è progettata per connettere rapidamente coloro che sono disponibili a lavorare immediatamente con le aziende che hanno urgenza di assumere", ha aggiunto D’Odorico. Indeed è il sito per la ricerca di lavoro nel mondo che consente a chi cerca lavoro di cercare tra milioni di lavoro su web o mobile in oltre 60 paesi in 28 lingue.