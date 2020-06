Raimondo (Consorzio Mozzarella Bufala campana): "Aiutare export e turismo"

Roma, 4 giu. (Labitalia) – "In questa nuova fase, ci devono essere due punti e due obiettivi: l'export, che deve recuperare, deve riprendere la nostra marcia verso l'Europa e il mondo intero; e il turismo, per far tornare i turisti nel nostro paese". A lanciare l'appello è Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di tutela della Mozzarella di Bufala campana Dop, intervistato da Adnkronos/Labitalia. "Il turista quando viene in Italia cerca sempre di assaggiare la mozzarella di bufala campana – sottolinea – e quando poi ritorna nel suo paese di origine cerca sempre di ricomprarla.

Questo è il connubio e la forza di questo prodotto: quando riusciamo a far provare la mozzarella all'interno della nostra regione o all'interno dei nostri luoghi di produzione, riusciamo poi ad esaltare questo prodotto e questo sapore e a far ricordare al consumatore finale questa esperienza particolare".

Una filiera, quella della mozzarella di bufala campana Dop, che nell'emergenza sanitaria ha continuato a produrre. "Noi non ci siamo mai fermati – ricorda il presidente del Consorzio – sia nella produzione del latte sia nella trasformazione in mozzarella di bufala campana.

E colgo l'occasione per ringraziare i nostri collaboratori, che, nonostante la paura in quei giorni di lockdown, sono scesi tutti i giorni a lavorare e hanno collaborato instancabilmente per poter trasformare questo latte di bufala campana in mozzarella. Abbiamo raggiunto tutti i giorni i nostri mercati e di conseguenza le case dei nostri consumatori, che hanno potuto consumare il nostro prodotto o tal quale come mozzarella di bufala campana oppure come ingrediente all'interno di qualche piatto o sopra a un pezzo di pizza".

Ora si guarda al futuro, quindi, e alla ripresa del turismo. "Abbiamo una grande forza, quella di avere la parte interna della regione Campania, non solo la parte esterna con la fascia costiera, ma anche tutti i borghi con le eccellenze dell'entroterra. Quindi, adesso chiediamo alla politica di darci una mano e fare in modo di poter far riprendere questo volano che è molto importane per la nostra regione e per il nostro prodotto mozzarella di bufala campana", conclude.