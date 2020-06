Giacomo Pondini nuovo direttore Consorzio Asti e Moscato d’Asti Docg

Roma, 11 giu. (Labitalia) – Giacomo Pondini, 44 anni, toscano, è il nuovo direttore del Consorzio dell'Asti e del Moscato d’Asti docg. Proviene dal Consorzio del Brunello di Montalcino, di cui è stato direttore dal 2015, e succede a Giorgio Bosticco, in pensione dal settembre 2019.

"Eravamo alla ricerca di una persona in perfetta sintonia con il mondo del vino e, nello stesso tempo, in possesso di una preparazione di profilo internazionale, in grado di rispondere adeguatamente alle sfide che la nostra denominazione deve affrontare. Il dottor Giacomo Pondini ha queste caratteristiche per formazione accademica, professionale e umana. Sono certo che insieme faremo un eccellente lavoro in modo da conferire al Consorzio la guida che gli compete", afferma il presidente del Consorzio, Romano Dogliotti:

"Arrivare alla direzione del Consorzio dell’Asti e del Moscato d’Asti docg – commenta Giacomo Pondini – è un’opportunità di crescita professionale e umana.

Da parte mia, come sanno gli esponenti del Consorzio con cui ho avuto modo di confrontarmi in queste settimane, posso assicurare il massimo impegno per far crescere e tutelare una denominazione storica e importante non solo per il Piemonte, ma per l’Italia del vino nel suo complesso".

Con un percorso formativo fortemente indirizzato al contesto internazionale (laurea in Scienze Politiche con indirizzo internazionale conseguita all’Università di Siena e un Master in Carriere diplomatiche e Organizzazioni internazionali all’Università di Parma), dopo un incarico nell’aerea commerciale presso l’Ambasciata italiana in Namibia all’inizio degli anni Duemila, Pondini è entrato nel mondo dell’enogastronomia ricoprendo vari ruoli in aziende vitivinicole nella zona del Chianti per poi approdare al Consorzio del Morellino e, in seguito, a quello del Brunello.