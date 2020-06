Fase 3: Fixool avvia 2° round finanziamento tramite crowdfunding

Roma, 16 giu. (Labitalia) – Parte il secondo round di funding per Fixool, portale online dei servizi di installazione, manutenzione, riparazione e assistenza per ambienti indoor (casa, ufficio, negozi e attività commerciali, laboratori, piccole e medie imprese). Unico player italiano in grado di gestire ‘end-to-end’ tutto il processo, Fixool presenta alla business community la possibilità di un investimento tramite crowdfunding – sottoscrivibile su piattaforma Opstart– in occasione di un live webinar in programma oggi.

“Attraverso questa iniziativa di crowdfunding, del valore massimo di 200.000 euro, intendiamo consolidare il primato di Fixool sul mercato italiano dell’Home Service, che Istat quantifica in circa 23 miliardi di euro. Crediamo che la nostra piattaforma digitale possa essere motore e acceleratore di sviluppo per la componente digitale di questo mercato, ancora acerba nel nostro Paese. Grazie alle competenze di eccellenza del management board e di leading investors di autorevolezza internazionale, Fixool mette a sistema capacità di business e tecnologie innovative (es.

machine learning), per semplificare le dinamiche di funzionamento di un mercato oggi ancora molto frammentato rendendolo più trasparente per i clienti e liberando valore per professionisti e artigiani”, sottolinea Leonardo Tirassa, ceo di Fixool.

Per ogni lavoro prenotato, il sistema genera un codice univoco disponibile solamente al cliente e al professionista. Il codice abilita un gruppo WhatsApp temporaneo, che include gli operatori del servizio clienti di Fixool, l’utente e il professionista: in questo modo, tutte le fasi dell’esecuzione del lavoro sono gestite in maniera sicura, trasparente e monitorata fino alla conclusione del lavoro.

Pensata per funzionare come trasformatore di innovazione, Fixool è in grado di ottimizzare il link cliente/artigiano: riducendo il sommerso; amplificando le opportunità di business per gli artigiani, che demandano alla piattaforma l’intero processo di prenotazione del lavoro, pagamento, fatturazione e rating; facendo emergere inedite opportunità di sinergia nel tessuto produttivo locale; favorendo, di fatto, la nascita di micro-distretti produttivi, che dal digitale vivano poi come nuovi tasselli di economia reale.

Il lancio di Fixool è stato effettuato con successo nell’area di Città Metropolitana di Milano: clienti e professionisti hanno risposto con entusiasmo al modello innovativo di Fixool, confermandone le enormi potenzialità. Ulteriore segnale del respiro strategico del progetto Fixool è anche la partnership strategica siglata con il Gruppo Würth, azienda fondata nel 1945, da sempre attenta all’innovazione e leader assoluto nella vendita all’ingrosso di prodotti e soluzioni per il mondo professionale e smart home.

In concomitanza con l’avvio del crowdfunding, Fixool sceglie di affidare a Community Group la comunicazione corporate e le redazioni con i media, inaugurando una collaborazione destinata a rafforzare awareness, reputazione e visibilità di brand.