Fase 3: Gruppo Vezza, e-commerce e smart working per promuovere made in Italy

Cuneo, 16 giu. (Labitalia) – Una lunga tradizione, l’amore per la buona tavola e lo sguardo sempre rivolto al futuro. Sono queste le tre caratteristiche che contraddistinguono il Gruppo Vezza, azienda a conduzione familiare di olio e specialità alimentari attiva dal 1924.

La tradizione e le competenze acquisite in quasi un secolo di attività e nel corso di tre generazioni si uniscono oggi ai nuovi strumenti del web. Per venire incontro alla nuova normalità e alle esigenze dettate dalla situazione di emergenza sanitaria e assicurare una presenza costante, l’azienda ha infatti deciso di accelerare il processo di digitalizzazione delle attività produttive e di vendita, e di promuovere in maniera sempre più forte lo smart working per i suoi collaboratori, continuando al tempo stesso a sostenere il made in Italy di qualità, in totale sicurezza.

Dal baratto alla vendita diretta casa-casa promossa dal capostipite Luigi Vezza e dai suoi figli, fino ad arrivare ad una rete capillare e diffusa in tutta Italia: l’azienda, che a partire dagli anni Ottanta ha puntato verso la crescita a livello internazionale, è oggi gestita da Massimo e Luca Vezza, rappresentanti della terza generazione. In particolare, il Gruppo Vezza sta ora rilanciando e innovando il suo marchio San Lorenzo che, specializzato in prodotti d’eccellenza della gastronomia Made in Italy difficili da reperire su altri canali, si occupa di vendita diretta e rinnova continuamente l’esperienza del 'referral selling': il marchio sarà potenziato con mezzi d’avanguardia, tra cui un nuovo e-commerce sempre più efficiente e user friendly.

Il Gruppo Vezza annuncia novità anche per Classima Club, la realtà innovativa e dinamica fondata da Massimo Vezza che riunisce centinaia di prodotti di qualità di tre brand: le specialità enogastronomiche Made In Italy di San Lorenzo, la dermocosmesi svizzera d’avanguardia di Dermafutura, il cibo biologico e cruelty free per cani e gatti di Aniwell. Il marketplace sta infatti innovando la propria struttura con nuovi strumenti, tra cui una web app pensata per i propri ambassador per rendere più smart e intuitivo il lavoro, anche da casa e da remoto.

“Dal 1924 – affermano Massimo e Luca Vezza, amministratori del Gruppo – il Gruppo Vezza non ha mai avuto un momento di stasi: ci siamo sviluppati per rimanere al passo con i tempi, aggiornando le tecniche di produzione e i canali di vendita, ma sempre mantenendo alta la qualità dei prodotti e curando la scelte della materia prima, senza dimenticare l’attenzione per i clienti”. “La digitalizzazione e l’e-commerce – sottolineano – sono nostri focus principali da tempo e con la situazione attuale abbiamo deciso di implementare gli strumenti innovativi, per dare la possibilità ai nostri clienti di non rinunciare ai prodotti genuini e di qualità e di offrire ai nostri collaboratori sempre più sicurezza”.