Fase 3: Cida, al via Maratona con i manager-I podcast

Roma, 24 giu. (Labitalia) – Sull’onda del successo riscosso lo scorso 2 maggio dalla manifestazione digitale che, in 17 ore, ha raccolto e trasmesso in diretta streaming 346 contributi di professionisti, manager e dirigenti italiani, la maratona con i manager assume una nuova forma, quella del podcast.

E' Mario Mantovani, presidente Cida, ad annunciare la nascita di Maratona con i manager-I podcast, una serie settimanale di trasmissioni sul rilancio di diversi settori chiave per l’economia italiana, al termine della fase più critica di una pandemia che costringe tutti a un impegno per l’adeguamento e l’innovazione.

La Maratona, nel suo formato originale di evento streaming, ha già dimostrato il grande interesse attorno alla ripartenza del Paese e al ruolo che il management italiano sarà chiamato a ricoprire in un momento di ripensamento del sistema.

Il 2 maggio, infatti, a collegarsi alla diretta sono state quasi 124mila persone, mentre le interazioni sui social hanno superato le 53mila unità e ben 56 canali hanno ricondiviso la manifestazione, di cui si è anche parlato diffusamente sui tg nazionali. Ora, con la serie Podcast, la maratona con i manager di Cida ha la possibilità di creare nuove e più specifiche tavole rotonde di discussione, che siano stimolo e ispirazione per tutti coloro i quali sono pronti a mettere in campo competenze e senso di responsabilità per far rifiorire il proprio settore.

Si parte giovedì 25 giugno con una puntata dal titolo Una pubblica amministrazione per ripartire. Durante il primo episodio, dunque, Mario Mantovani discuterà, insieme a Guido Melis, docente di Storia della Pubblica amministrazione presso l’Università La Sapienza, e a Giorgio Rembado, presidente della Federazione funzione pubblica Cida, di Pa. In particolare, si parlerà di semplificazione dei servizi e delle procedure, di avvicinamento della dirigenza pubblica a quella privata, di caso Genova e modello innovativo degli appalti, dell’importanza, infine, di responsabilità e controllo risultati.

Già annunciati, inoltre, in anteprima, ospiti e argomenti degli episodi 2 e 3. Il secondo appuntamento, infatti, sarà incentrato su La prossima stagione per le attività di hotel e outdoor: regole certe per la ripartenza. Saranno ospiti di Mario Mantovani, Alessandro Massimo Nucara (direttore generale Federalberghi), Palmiro Noschese (hotelier & hospitality developer agent Melia-Elior spa) e Giorgio Palmucci (presidente Enit). Con l’episodio 3, si parlerà di Quale futuro per lo smart working, con il presidente Cida che ospiterà Francesca Puglisi (sottosegretario ministero del Lavoro) e Cetti Galante (amministratore delegato Intoo).

La serie Podcast verrà trasmessa sul canale di BusinessCast: 'Maratona con i manager-I podcast' su Spreaker, Spotify e iTunes, e su una sezione dedicata del sito maratonamanager.it. Tra interventi su argomenti di cornice e discussione di aspetti puntuali ad opera di esperti di altissimo profilo, Maratona con i manager-I podcast promette di essere un’ulteriore occasione per valorizzare il management del Paese.

Facendo rete per supportarne la crescita e il rinnovamento in un momento storico in cui è fondamentale per tutti la capacità di elaborare risposte veloci, efficaci, coraggiose e competenti davanti a quelli che sono indubbiamente ostacoli inediti e difficili da affrontare per tutti.