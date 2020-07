Fase 3: Associazione italiana copywriter, in un libro si racconta quarantena settore

Roma, 2 lug. (Labitalia) – 'Facciamo un libro tutti insieme'. E' con questa frase che lo scorso 20 aprile, in piena pandemia, l’Associazione italiana copywriter ha chiamato a raccolta i copy italiani per realizzare un libro con questo tema: la quarantena da Covid-19 e quanto ci ha ispirato.

Nel giro di una settimana, l’Associazione ha ricevuto quasi 200 contributi e, da allora, c’è stato un lungo lavoro di redazione in cui sono stati selezionati i 70 racconti che avrebbero fatto parte della raccolta. Oggi finalmente 'Copyd19' è in vendita su Amazon, in ebook e in versione print on demand.

Il ricavato della vendita del libro e dell’ebook sarà interamente devoluto al fondo dedicato alle famiglie degli operatori sanitari che hanno perso la vita nella lotta al coronavirus.