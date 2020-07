Food: Enoteca La Torre Group lancia le 'Eat me box'

Roma, 2 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Aperitivo O’ Clock, Luxury Cheese, Sandwich Mon Amour, Chips & Dips, Mexican Boom, Sweet Dreams. Sono solo alcune delle 'Eat Me Box' targate Enoteca La Torre Group, pronte ad arrivare in tutta Italia per allietare un party privato o un evento corporate.

Il pluripremiato gruppo di Silvia Sperduti e Michele Pepponi, specializzato nel catering-banqueting e nell’organizzazione di eventi di prestigio, punta infatti anche allo sharing food e lancia le nuove scatole golose, realizzate con prodotti freschi e di altissima qualità, da condividere in casa o in ufficio per ogni tipo di occasione speciale.

Che si tratti di un compleanno, di un anniversario o di un meeting aziendale, ogni 'Eat Me Box' può essere personalizzata con la combinazione di oltre 100 snack diversi, spaziando dalla colazione alla cena, dalla pausa pranzo all’aperitivo.

A fare da valore aggiunto, il packaging amico dell’ambiente e la scelta delle materie prime secondo i criteri della stagionalità e della reperibilità.

“L’idea – spiega Silvia Sperduti, direttore creativo del Gruppo Enoteca La Torre, che comprende anche l’omonimo ristorante stellato Michelin a Roma in Villa Laetitia, l'esclusivo country club La Macchia e il neonato stabilimento balneare La Dogana, entrambi a Capalbio – nasce dalla volontà di riportare l’essenza della nostra azienda nelle case e negli uffici dei clienti, in un momento in cui il contatto umano è ancora piuttosto ridotto.

Lavorando giorno e notte senza farci prendere dallo sconforto, malgrado questo lungo periodo di inattività forzata, abbiamo quindi riaperto il cassetto dei progetti per creare qualcosa che potesse donare allegria e allo stesso tempo offrire una food experience in linea con i nostri standard".

"Partendo infatti dalle caratteristiche che i nostri clienti ci riconoscono da sempre, vale a dire qualità, creatività, gusto e dinamismo, abbiamo ideato queste gustose box – sottolinea – da condividere in ogni occasione con la famiglia, con gli amici o con i colleghi.

Ci piace pensare che aprire una di queste scatole sia come scartare un regalo, quindi siamo felici di offrire un momento di gioia che accomuna sia un bambino che un nonno o un professionista. Il tutto tenendo conto delle esigenze di ognuno al fine di creare una box su misura, studiata fino al più piccolo dettaglio, come da nostra abitudine. Una sorta di tailor made del gusto che sta già riscuotendo grandi consensi”.

Non a caso, quindi, si possono scegliere diverse combinazioni di prodotti in base ai propri gusti, gluten free e vegan compresi, ma anche la dimensione più adatta all’occasione (small, medium e large), senza dimenticare la possibilità di abbinare le scatole a sfiziosi cocktail in bottiglia in linea con il mood scelto.

Si spazia, ad esempio, dalla box Sandwich Mon Amour (gustose farciture e pane fresco) alla Chips & Dips (per una pausa croccante), dalla Piadina Love (per un assaggio di Romagna) alla Luxury Cheese (una selezione trés chic di formaggi e confetture) e alla Mexican Boom (per un’esplosione di gusto e piccantezza), fino alle box Crostatine Gnam (morbide frolle in tanti gusti diversi), Sweet Dreams (biscotti artigianale) e Snack Attack (per sconfiggere la noia a colpi di prelibati assaggi).