Uil: Barbagallo nuovo segretario generale pensionati

Roma, 3 lug. (Labitalia) – Un voto 'per acclamazione' quello che ha nominato oggi Carmelo Barbagallo nuovo segretario generale della Uil pensionati. Un forte applauso senza voti contrari né astenuti quello arrivato dal Consiglio generale delle 'pantere grigie' della confederazione di via Lucullo.

E a rallegrare il voto arriva un mazzo di fiori freschi offerti al neo leader che non si trattiene e sfoggia la sua proverbiale ironia: "meno male che sono garofani, di questo tempo i fiori mi fanno impressione", dice tra le risate della platea rigorosamente distanziata. Il Consiglio aveva prima dell'avvio dei lavori osservato un minuto di silenzio per tutte le vittime Covid.

Il suo ultimo atto pubblico da leader della Confederazione è stato un ringraziamento al Capo dello Stato: una lettera al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Tutta la Uil ha sempre apprezzato la sua particolare attenzione al mondo del lavoro e al ruolo delle parti sociali. Siamo orgogliosi di averla come Presidente del nostro Paese. La ringraziamo, perché non ha mai fatto mancare al sindacato l’incoraggiamento a proseguire nell’azione di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, delle giovani e dei giovani e ha sempre indicato la via della crescita, nel rispetto della sicurezza e dell’equità sociale", scrive Barbagallo.

"In questi mesi in cui la tragedia della pandemia ha segnato profondamente le nostre stesse vite, ancora più forte è stato il legame tra Lei e il popolo italiano: tutti noi abbiamo avvertito la sua accorata partecipazione, le sue preoccupazioni e la sua vicinanza. La proverbiale saggezza e l’equilibrio istituzionale che La caratterizzano sono un punto di riferimento e un insegnamento per tutti. E tali resteranno per me, anche nel mio nuovo incarico.Ancora grazie, caro Presidente, per tutto ciò che ha fatto e farà per il nostro Paese", conclude